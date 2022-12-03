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زيلينسكي ينتقد سقف السعر المحدد للنفط الروسي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
3 ديسمبر 2022 23:26

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، تحديد سقف سعر برميل النفط الروسي عند ستين دولاراً أميركياً بعد اتفاق دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.

وقال زيلينسكي، بحسب ما نقل عنه مكتب الرئاسة "تحديد هذا السقف لأسعار النفط الروسي ليس قراراً جدياً، فهذا الأمر مريح تماماً لموازنة " روسيا.

واعتبر الرئيس الأوكراني أن القرار ليس "قراراً جدياً" بعدما اقترحت كييف سعراً أدنى بمرتين.

يناهز سعر برميل الخام الروسي راهنا 65 دولاراً، أي ما يفوق السقف الأوروبي بقليل.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، في وقت سابق اليوم، إنه يتعين خفض الحد الأقصى لهذا السعر عند 30 دولاراً أميركياً للبرميل.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان مشترك.

كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقاً نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعراً أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها الجمعة، ما سمح أولاً باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا.

وجاء، في البيان المشترك، أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ الاثنين مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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سعر النفط
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