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عربي ودولي
مقتل 3 من أفراد الشرطة في باكستان
تفجير في باكستان (أرشيفية)
3 ديسمبر 2022 23:00
قتل ثلاثة من أفراد الشرطة، اليوم السبت، في هجوم بشمال باكستان، وهو الثاني من نوعه خلال أيام قليلة.
وقال محمد علي جاندابور، نائب مفتش الشرطة الإقليمية، إن الشرطة، التي كانت تقوم بدورية في منطقة ناوشيرا بإقليم خيبر بختون خوا الشمالي الغربي على الحدود مع أفغانستان، تعرضت لإطلاق نار مساء اليوم.
وأضاف أن أفراد الشرطة الثلاثة لقوا حتفهم على الفور وأن هوية المهاجمين لا تزال مجهولة.
إلا أن حركة طالبان باكستان المسلحة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في بيان.
وكانت الحركة أعلنت يوم الاثنين إنهاء وقف إطلاق النار، الذي استمر شهورا. وأعلنت بعد ذلك بيومين مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في مدينة كويتا بجنوب البلاد أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 30.
ونفذ الجيش الباكستاني في الأشهر القليلة الماضية عدة عمليات ضد المسلحين في معاقلهم.
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المصدر: رويترز
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