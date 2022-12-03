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وزير الدفاع الروسي يجري محادثات في بيلاروسيا

سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي
3 ديسمبر 2022 20:48

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، محادثات في مينسك عاصمة بلاروسيا.

وأفادت وكالة أنباء (بيلتا) الرسمية أن شويجو عقد مباحثات مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين.

وقالت الوكالة، إن الوزيرين ناقشا التعاون العسكري الثنائي وعدلا اتفاقية عن الحماية المشتركة للأمن الإقليمي. ولم تُدل الوكالة بمزيد من التفاصيل.

وتشكل روسيا وبيلاروسيا رسمياً جزءاً من «دولة الاتحاد»، كما أنهما حليفتان على نحو وثيق على الصعيد الاقتصادي والعسكري.

وقالت مينسك، إنها لن تشارك في الأزمة الأوكرانية الحالية. لكن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أشار إلى تعرض بلاده لتهديدات من كييف والغرب.

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المصدر: وكالات
سيرجي شويجو
سيرغي شويغو
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بيلاروسيا
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