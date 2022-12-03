بريطانيون غاضبون من أسعار الطاقة يحتلون مباني حكومية
خطوط نقل الكهرباء
3 ديسمبر 2022 20:22
احتل محتجون بريطانيون مباني ومقر شركة الكهرباء باسكتندا «سكوتش باور»، وسط احتجاج، اليوم السبت، ضد ارتفاع فواتير الطاقة والمستويات «شديدة الارتفاع» لنقص الوقود في بريطانيا، بحسب منظمي الاحتجاجات.
وقال أعضاء ناشطون في حركات شعبية، إن المشاركين في الاحتجاجات استعدوا بأغطية وأكياس للنوم وزجاجات مياه ساخنة في بهو شركة «سكوتش باور» التي تتخذ من مدينة جلاسجو مقرا لها، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
يخطط الناشطون لمظاهرة أخرى في المتحف البريطاني بوسط العاصمة البريطانية لندن، حيث احتج النشطاء ضد روابط رعاية المتحف مع شركة النفط العملاقة «بريتيش بتروليام».
ومن المتوقع أن تحتل مجموعة ثالثة مركز تسوق «ويستفيلد» في ستراتفورد شرق لندن.