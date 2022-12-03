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مجلس الأمن الدولي يدين استهداف سفارة باكستان في كابول

قاعة اجتماعات مجلس الأمن الدولي
3 ديسمبر 2022 19:30

أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً صحفياً يدين بـ «أشد العبارات» الهجوم «الإرهابي» الذي استهدف، أمس الجمعة، السفارة الباكستانية في كابول ورئيس البعثة.

ودعا البيان إلى ضمان سلامة المباني الدبلوماسية والقنصلية.

ونقلت وكالة «أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان» الباكستانية، اليوم السبت، عن المجلس المؤلف من 15 عضواً، إعرابه بالإجماع عن أمنياته بالشفاء العاجل لحارس الأمن الذي تعرض لإصابات حرجة في ذلك الهجوم.

وأضاف البيان «دعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية إلى احترام سلامة وأمن المباني الدبلوماسية والقنصلية والأفراد التابعين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وضمان ذلك».

وشدد البيان على الحاجة إلى محاسبة مدبري ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية الشائنة.

وتعرض مجمع السفارة الباكستانية في كابول لهجوم، أمس الجمعة، استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني، ولم يصب السفير بأذى لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.

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المصدر: د ب أ
مجلس الأمن الدولي
كابول
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