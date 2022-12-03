ماكرون يطمئن الفرنسيين حيّال احتمال انقطاع الكهرباء
غرفة التحكم في محطة تابعة لشركة كهرباء فرنسا (إي دي أف)
3 ديسمبر 2022 19:19
طمأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفرنسيين بشأن أنباء عن انقطاعات محتملة للتيار الكهربائي هذا الشتاء.
وقال الرئيس الفرنسي، في مقابلة مع محطة "تي.إف 1" التلفزيونية الفرنسية سجلت أثناء زيارته الرسمية للولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، إنه ما من سبب يدعو للقلق من تلك الأنباء.
لكنه دعا الفرنسيين إلى تقليل استهلاك الطاقة ودعا شركة كهرباء فرنسا الحكومية إلى إعادة تشغيل المفاعلات النووية لمنع الانقطاعات في حالة الطقس البارد.
وقال ماكرون "دعونا نكون واضحين: لا داعي للذعر! من المنطقي أن تستعد الحكومة للظروف الأصعب التي قد تعني قطع الكهرباء لبضع ساعات يومياً إذا لم يكن لدينا ما يكفي من الطاقة".
وصرح رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة (آر.تي.إي)، يوم الخميس، بأن فرنسا قد تواجه انقطاعات للتيار الكهربائي "لبعض الأيام" هذا الشتاء، وأن الحكومة بدأت إخطار السلطات المحلية بسبل إدارة الموقف في حالة حدوث ذلك.
وواجهت شركة كهرباء فرنسا عدداً غير مسبوق من انقطاعات الكهرباء في مفاعلاتها النووية مما أدى إلى خفض إنتاج المحطات النووية إلى أدنى مستوى في 30 عاماً.
يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا لإيجاد بديل لإمدادات الغاز الروسية التي انقطعت جراء الأزمة الأوكرانية.