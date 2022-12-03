موسكو تردّ على تحديد سقف لسعر النفط الروسي

نقلت وكالات أنباء رسمية عن الكرملين قوله، اليوم السبت، أن روسيا «لن تقبل» فرض مجموعة السبع وحلفائها حداً أقصى لسعر النفط الروسي وإنها تدرس كيفية الرد على الاتفاق.
ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله، إن موسكو استعدت لفرض الحد الأقصى للسعر وكانت تعمل على تحليل الأمر.
وتابع «لن نقبل هذا السقف».
واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً أميركيا للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وأضاف بيسكوف أن التحليل سيتم بسرعة وستعلن روسيا بعده كيف سترد على هذا القرار.
كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقاً نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعراً أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها الجمعة، ما سمح أولاً باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا.
وجاء في البيان المشترك أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ الاثنين مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.