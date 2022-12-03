أوكرانيا تدعو لخفض كبير لسقف سعر النفط الروسي

دعت أوكرانيا، اليوم السبت، إلى خفض كبير للحد الأقصى لسعر الخام الروسي المنقول بحراً.
وقال مساعد كبير للرئيس الأوكراني إنه يتعين خفض الحد الأقصى لهذا السعر عند 30 دولاراً أميركياً للبرميل.
وأضاف أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق تلغرام: «كان هذا كل شيء اقترحته مجموعة ماكفول-يرماك، لكن من الضروري خفضه إلى 30 دولاراً»، مشيراً بكلامه إلى مجموعة عمل دولية معنية بالعقوبات.
اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان مشترك.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقاً نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعراً أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها الجمعة، ما سمح أولاً باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا.
وجاء في البيان أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ الاثنين مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.