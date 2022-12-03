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أميركا تكشف عن قاذفة نووية عملاقة جديدة

القاذفة النووية العملاقة الجديدة بي-21
3 ديسمبر 2022 17:03

كشفت شركة "نورثروب جرومان" عن الطائرة الجديدة بي-21 "رايدر"، وهي الأولى من أسطول جديد من القاذفات النووية بعيدة المدى لسلاح الجو الأميركي.

كشف عن "بي-21" خلال احتفالية في "بالمديل" بولاية كاليفورنيا حيث ألقى أفراد من الجمهور أول نظرة على القاذفة الجديدة.

  • لويد أوستن يلقي كلمة خلال الاحتفاليةلويد أوستن يلقي كلمة خلال الاحتفالية

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية، إن "بي-21" هي "أول قاذفة استرتيجية عملاقة جديدة منذ أكثر من ثلاثة عقود".

وستكون الطائرة بي-21، وهي على شكل "الجناح الطائر" المماثل لسابقتها بي-2، قادرة على نقل أسلحة تقليدية ونووية حول العالم مستخدمة قدرات التزود بالوقود بعيدة المدى وفي الجو.

كان من المتوقع أن تبلغ تكلفة الطائرة الواحدة 550 مليون دولار أميركي تقريباً بحسب سعر الدولار في عام 2010، أي نحو 750 مليون دولار بسعر الدولار المعدل في ضوء التضخم اليوم.

وخطط سلاح الجو لشراء ما لا يقل عن 100 طائرة والبدء في إحلال القاذفات بي-1 وبي-2.

ويطلق على القاذفة "بي-21" اسم الجيل السادس من الطائرات نظراً لقدرتها على الاتصال بطائرات أخرى ودمج الأسلحة المستقبلية بسهولة في بنية أنظمتها.

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المصدر: رويترز
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