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مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على سفارة باكستان في كابول

مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على سفارة باكستان في كابول
3 ديسمبر 2022 14:34

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمسِ سفارة باكستان في كابول بأفغانستان.وفي بيان صحفي أصدره أعضاء المجلس بتوافق الآراء الليلة الماضية، تمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى احترام وضمان سلامة وأمن المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة، وشددوا أيضا على المبدأ الأساسي المتمثل في الإلتزام بحرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، والالتزامات الأخرى بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، بما في ذلك إتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية العلاقات الدبلوماسية.

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والمباني القنصلية ضد أي اقتحام أو ضرر، فضلا عن منع أي إخلال بأمن هذه البعثات أو المساس بكرامتها أو الإعتداء على مبانيها ودبلوماسييها والوكلاء والموظفين والقنصليين العاملين لديها.

المصدر: وام
مجلس الأمن
باكستان
كابول
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