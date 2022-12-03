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السعودية: اشتراط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرة العمرة للقادمين من 5 دول

السعودية: اشتراط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرة العمرة للقادمين من 5 دول
3 ديسمبر 2022 09:17

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بدء اشتراط تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا للقادمين إلى مكة المكرمة من بريطانيا وتونس والكويت وبنجلاديش وماليزيا.

وأكدت الوزارة في بيان لها يوم الجمعة أن الهدف من التسجيل تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة، وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، موضحة خطوات تسجيل هذه الخصائص.

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وذكرت أن تسجيل هذه البصمة يكون بتحميل تطبيق "سعودي فيزا بيو" للهواتف الذكية، وتحديد نوع التأشيرة والقراءة الفورية لجواز السفر والتقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية ومطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر، ومسح بصمات الأصابع العشر إلكترونيا من خلال الكاميرا.

 

المصدر: د ب أ
السعودية
وزارة الحج والعمرة
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