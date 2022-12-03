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احتجاز 3 بريطانيين بسبب سرقتهم متجر مجوهرات في طوكيو

احتجاز 3 بريطانيين بسبب سرقتهم متجر مجوهرات في طوكيو
3 ديسمبر 2022 08:52

اعتقل ثلاثة رجال بريطانيين في لندن لتورطهم المزعوم في عملية سطو عام 2015 أسفرت عن سرقة مجوهرات تزيد قيمتها على 100 مليون ين (742 ألف دولار) من متجر فاخر في وسط طوكيو، حسبما أفاد مصدر مطلع على التحقيقات اليوم السبت.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إن الرجال الثلاثة غادروا اليابان بعد يومين من السرقة وتم إدراجهم على قائمة المطلوبين الدوليين من قبل الشرطة اليابانية عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول).

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ويشتبه في أن الرجال استولوا على 46 قطعة من المجوهرات، من بينها خواتم وقلادات، بعد أن قاموا بلكم حارس أمن وحطموا فاترينات العرض في متجر هاري وينستون في مجمع أوموتيساندو هيلز التجاري في "شيبويا وارد" ليلة 20 نوفمبر 2015. وقال المصدر إنه يجري حاليا في لندن بحث ما إذا كان سيتم نقل المتهمين الثلاثة إلى اليابان لمحاكمتهم.

المصدر: د ب أ
سرقة
اليابان
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