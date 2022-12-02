«الحوثيون» يستهدفون مسجداً بطائرة «مسيّرة» في الحديدة

عدن (الاتحاد)

سقط 7 مدنيين بين قتيل وجريح، جراء هجوم نفذته ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، بطائرة مسيرة، أثناء صلاة الجمعة، على مسجد بمديرية «حيس» جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن يمنيين اثنين قتلا، وأُصيب 5 آخرون، بينهم أطفال، في الهجوم الذي استهدف المصلين أثناء خطبة صلاة الجمعة في جامع قرية «الرون» الأثري والتاريخي شمال مديرية حيس. وأشارت المصادر إلى أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 7 و30 عاماً، مؤكدة أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى بمدينة المخا الساحلية.

وتواصل ميليشيا «الحوثي» الإرهابية استهداف المدنيين العزل في مديريات محافظة الحديدة، وهو ما تسبب في سقوط عديد الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.

وتسبب القصف الحوثي بحالة رعب وهلع في صفوف المصلين والأهالي المجاورين لمكان القصف.

كما ارتكبت ميليشيات «الحوثي» جريمة أخرى بحق أبناء مديرية حيس، جنوبي الحديدة، أسفرت عن قتل شخصين وإصابة 4 آخرين بسقوط قذيفة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب محمد علي ناصر كان يسير رفقة صديقه بحيس قبل أن تسقط بجانبهما قذيفة أطلقها الحوثيون فتسبب انفجارها بمقتلهما. وكانت إصابة محمد علي قاتلة، حيث اخترقت القذيفة ظهره وخرجت من الصدر، كما سقط إلى جواره قتيل آخر وأربعة جرحى.

وفي هذه الأثناء، سقط قتلى وجرحى، أمس، في مواجهات بين الجيش اليمني وعناصر ميليشيا «الحوثي» الإرهابية بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن «قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية، أحبطت عملية هجومية لميليشيات (الحوثي) الإرهابية في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب».

وأضاف البيان، أن «المواجهات أسفرت عن مقتل عدد من أبطال الجيش والمقاومة أثناء تصديهم للهجوم الإرهابي».

وأفاد بـ«مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات الإرهابية بنيران الجيش والمقاومة، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد».

تأتي هذه المواجهات مع تصعيد ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في جبهات عدة، بعد تعنتها ورفضها تمديد الهدنة التي استمرت ستة أشهر بدءاً من الثاني من شهر أبريل وحتى الثاني من أكتوبر الماضي.

وكانت الميليشيات قصفت، أمس الأول، بقذائف المدفعية منازل يمنيين في منطقة مريس شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن. وأكد مصدر ميداني أن قصف الميليشيات كان على قرية الجروف شمالي منطقة مريس، مشيراً إلى أن قذيفة مدفعية سقطت على منزل شخص يُدعى محمد قايد الشنة دون وقوع إصابات. وأوضح أن الميليشيات شنت قصفها من مواقع تمركزها في منطقة العرفاف.