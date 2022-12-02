المبعوث الأميركي لليمن يندد بهجمات الميليشيات المستمرة

عدن (الاتحاد)

اعتبر المبعوث الأميركي لليمن، تيموثي ليندركينغ، أن الوقت حان لخفض التصعيد وإغاثة اليمنيين اقتصادياً، مندداً بالهجمات المستمرة لميليشيات الحوثي الإرهابية على الموانئ.

جاء ذلك، خلال اجتماع مبعوث الولايات المتحدة لليمن، مع سالم بن بريك، وزير المالية اليمني، بمقر السفارة الأميركية باليمن، حيث ندد المبعوث الأميركي بهجمات «الحوثيين» على الموانئ التي تحرم اليمنيين من الموارد التي هم بأمس الحاجة إليها، مشيراً إلى أنه حان الوقت الآن للتركيز على خفض التصعيد والإغاثة الاقتصادية لليمنيين.

إلى ذلك، اجتمع السفير السعودي لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض، أمس، مع المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينج.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة المختلفة لدعم الحكومة اليمنية وجهود السلام لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لمقترح تمديد الهدنة بهدف التوصل إلى سلام مستدام في اليمن، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأضافت الوكالة: «جرت مناقشة تعنت الميليشيات الحوثية، ورفضها للمقترح الذي سيسهم في تحسين حياة الأشقاء في اليمن، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون للتوصل إلى حل سياسي بين جميع الأطراف للوصول إلى سلام في اليمن والبدء في عملية تنمية وإعمار اليمن».