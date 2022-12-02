السبت 3 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قصف مستودع وقود في دونباس بصواريخ

جنود أوكرانيون ينفذون قصفا مدفعيا
3 ديسمبر 2022 00:49

أصاب هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية مستودعا للوقود في "شاختيورسك" بمنطقة دونباس اليوم الجمعة.

أعلن المسؤول المحلي ألكسندر شاتوف أن عدة أشخاص أصيبوا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية الحكومية، قائلا "قصف مستودع الوقود. وللأسف، هناك ضحايا".

ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول تأثير الضربتين الصاروخيتين على المستودع.

وقالت مصادر روسية إن القوات الأوكرانية استخدمت قاذفات صواريخ مدفعية من نوع "هيمارس" في الهجوم.

 

أخبار ذات صلة
بوتين: قصف البنى التحتية الأوكرانية «لا مفرّ منه»
سفارات أوكرانيا تتلقى تهديدات ورسائل غير مرغوبة
المصدر: د ب أ
أوكرانيا
دونباس
مستودع
قصف
آخر الأخبار
«أسود الأطلس» يهدد «الماتادور» بأسلحة «الليجا»!
الرياضي
«أسود الأطلس» يهدد «الماتادور» بأسلحة «الليجا»!
اليوم 10:39
المنامة تزين معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51
الإمارات
المنامة تزين معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51
اليوم 10:35
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
الرياضي
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
اليوم 10:20
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
الرياضي
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
اليوم 10:18
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
دنيا
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
اليوم 10:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©