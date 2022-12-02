الإمارات: أهمية تسخير الرياضة لتعزيز التسامح بين الشعوب

نيويورك (الاتحاد)

أعربت دولة الإمارات، أمس، عن إيمانها بأهمية تسخير الرياضة كإحدى الوسائل الفاعلة لتعزيز التسامح والاحترام بين الشعوب ودعم التقدم الاجتماعي، مشيرة إلى حرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصُعد، ومنها قطاع الرياضة.

وقالت الإمارات، في بيان خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت البند المعنون «الرياضة من أجل التنمية والسلام: الرياضة كعامل تمكين للتنمية المستدامة»، إنها شكلت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في عام 2017، والتي من ضمن أهدافها دعم الهيكل المؤسسي لقطاع الرياضة.

وأوضحت، في البيان الذي أدلت به سارة البلوشي، عضو بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أنها تعمل على تطوير قطاع رياضي تنافسي واحترافي، وجعله أحد أهم أسس تمكين المجتمع الإماراتي، عبر إطلاق استراتيجيتها المتكاملة لقطاع الرياضة لعام 2032.

وأضافت البلوشي في البيان: «فضلاً عن تطوير البنية التحتية للقطاع الرياضي واستقطاب المواهب، تسهم الاستراتيجية المتكاملة في التشجيع على تبني أسلوب حياةٍ صحي وأكثر نشاطاً، وهو ما تجسد، على سبيل المثال، في إطلاق تحدي دبي للياقة لممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدى 30 يوماً، والذي اُختتمت نسخته السادسة في شهر نوفمبر الماضي».

وتابعت: «لم تقتصر جهود دولة الإمارات على المستوى المحلي فحسب، بل تعمل أيضاً على المشاركة بشكل فعال في بناء وتطوير بيئةٍ رياضية قوية إقليمياً ودولياً، وذلك من خلال استضافة البطولات والمؤتمرات الرياضية، ومنها القمة العالمية للقيادات الرياضية، والتي تهدف إلى الاستفادة من خبرات أكثر من 400 رائدٍ رِيَاضِيٍّ لبحث سبل تطوير قطاع الرياضة حول العالم».

وضمن كافة هذه الجهود، حرصت الإمارات، بحسب البلوشي، على تمكين الشباب في قطاع الرياضة واستقطاب مواهبهم، لإنشاء جيل واعد من القادة الرياضيين من خلال إطلاق برامج واستراتيجيات تسهم في تنمية قدراتهم البدنية والعقلية والإبداعية وترسخ روح العمل الجماعي بينهم.

وفي سياق الحرص على تمكين المرأة في مختلف المجالات، حققت الإمارات نقلة نوعية في تطوير مكانة المرأة وتمكينها في القطاع الرياضي محلياً ودولياً، وهو ما تجسد في ترؤس المرأة الإماراتية ثلاثة اتحادات رياضية، وهي اتحاد الريشة الطائرة، واتحاد الخماسي الحديث، واتحاد النت بول، حسبما أفادت البلوشي.

وقالت: «أطلقت الإمارات مجموعة من المبادرات ونظمت العديد من البطولات النسائية، ومنها إطلاق جائزة فاطمة بنت مبارك العالمية للرياضة، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة في القطاع الرياضي».

كما تعمل دولة الإمارات، بحسب البيان، على تفعيل دور الرياضة في دعم أصحاب الهمم، وتعزيز الشمولية في المجال الرياضي، حيث تتطلع إلى استضافة المهرجان الرياضي الخيري في يناير المقبل، والذي سيخصص ريعه لصالح أصحاب الهمم في بعض الدول الآسيوية، في إطار الشراكة المجتمعية، وفتح آفاق للتعاون لتعزيز المبادرات المختلفة التي تهدف إلى دعم أصحاب الهمم في هذا المجال.

وأشارت البلوشي إلى أن العالم يشهد مع استضافة دولة قطر الشقيقة لبطولة كأس العالم مخرجات جهود المنطقة في تسخير قطاع الرياضة كوسيلة لدعم الجهود الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز روح التضامن بين الثقافات المتعددة.

وأعربت عن الشكر لوفد كل من دولة قطر وإمارة موناكو على جهودهم في تيسير المفاوضات على مشروع القرار المعنون «الرياضة، باعتبارها عاملاً مساعداً لتحقيق التنمية المستدامة».

وفي ختام البيان، أكدت البلوشي على التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ دور الرياضة في تعزيز الشمولية، وإحراز التقدم في مجال التنمية المستدامة، وذلك لِإيمانها بأن الرياضة أصبحت مقياساً لرقي الأمم وحضارة الشعوب، مضيفة: «نتطلع إلى بلورة رؤية واضحة من المجتمع الدولي لتطوير قطاع رياضي على مستوى العالم يسهم في بناء عالم أفضل وأكثر جدوى للأجيال القادمة».