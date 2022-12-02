السبت 3 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«تريندز»: الإسلاموية الإخوانية تُسيء للجالية المسلمة بفرنسا

«تريندز»: الإسلاموية الإخوانية تُسيء للجالية المسلمة بفرنسا
3 ديسمبر 2022 02:56

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
فرنسا تؤكد تصميمها على هزيمة «داعش» ومحاربة الإرهاب
«تريندز»: التغير المناخي يفاقم المخاطر الأمنية في القرن الأفريقي

أكدت دراسة حديثة صادرة عن مركز «تريندز» للأبحاث، بعنوان: «المسلمون والإسلاموية في فرنسا: التحولات والتحديات»، أن عدم الوعي بالمعضلة الإسلاموية، وفي مقدمتها معضلة «المشروع الإخواني»، يسهم في تعقيد أوضاع الجالية المسلمة في فرنسا. 
وأشارت إلى أن ذلك يصب في مصلحة الإسلاموية، بما يُسيء لمصلحة الجالية المسلمة في نهاية المطاف، إضافة إلى أنه يسهم في تغذية ظاهرة التخويف من الجالية المسلمة أو «التخويف من الإسلام» عموماً، ومثل هذه القضايا الجالية المسلمة في غنى عنها، ولم تكن تعيشها في فترات زمنية سابقة.
وركزت الدراسة على ثلاثة محاور هي تقديم خريطة حول المشهد الإسلامي الحركي في فرنسا، وعرض أهم الاتجاهات والمدارس البحثية في قراءة واقع الجالية المسلمة، وواقع الإسلاموية.
وبينت الدراسة، التي أعدها منتصر حمادة الباحث المتخصص في دراسات الإسلام السياسي، أن حضور الإسلاموية في فرنسا أسهم في ظهور مشكلات وتحديات للجالية المسلمة لم تكن موجودة من قبل، مع ضرورة التنبيه إلى حدوث أزمات عدة في السابق من قبيل العنصرية أو الإقصاء الاقتصادي، موازاة مع مجموعة من التحديات التي لوحظت خلال السنوات الأخيرة لاعتبارات عدة، وتطرح الفرضية ذاتها احتمال أن يكون ظهور الإسلاموية وانتشارها في أوساط الجالية المسلمة مثل أحد أسباب تلك المشاكل وأحد أهم التحديات التي تواجه هذه الجالية المسلمة اليوم.
وتحاول الدراسة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة أهمها: ما هي طبيعة الخريطة الإسلاموية في الساحة الفرنسية، وما وزنها التنظيمي مقارنة بوضع الجالية المسلمة؟ 

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
فرنسا
الإسلام السياسي
آخر الأخبار
«أسود الأطلس» يهدد «الماتادور» بأسلحة «الليجا»!
الرياضي
«أسود الأطلس» يهدد «الماتادور» بأسلحة «الليجا»!
اليوم 10:39
المنامة تزين معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51
الإمارات
المنامة تزين معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51
اليوم 10:35
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
الرياضي
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
اليوم 10:20
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
الرياضي
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
اليوم 10:18
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
دنيا
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
اليوم 10:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©