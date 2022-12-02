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العراق يطالب ألمانيا بدعم جهود استرداد الأموال المنهوبة

متظاهرون في بغداد يطالبون حكومة السوداني بمحاربة الفساد (أرشيفية)
3 ديسمبر 2022 02:56

هدى جاسم (بغداد) 

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دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، ألمانيا إلى دعم جهود العراق في استرداد الأموال المنهوبة والمطلوبين بجرائم الفساد. وأكّد السوداني، خلال استقباله سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق، مارتن ييجر، أيضاً على «أهمية التعاون في مجال مكافحة الفساد»، حسب بيان للحكومة العراقية. 
من جانبه، أكّد ييجر حرص الحكومة الألمانية على «توطيد أواصر العلاقات مع العراق، على مختلف المستويات والصّعُد، بما يعزّز آفاق التعاون المتبادل». وبحسب البيان، سلم السفير الألماني رئيس الحكومة العراقية دعوة رسمية من المستشار الألماني لزيارة برلين، وعبّر عن شكره للدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة. وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وألمانيا وأوجه التعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على بناء شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة وإنتاج الغاز المسال، وكذلك في مجالي مواجهة التغيّرات المناخية، وتطوير آليات مكافحة الفساد والطاقة المتجدّدة.
إلى ذلك، من المرتقب أن يصوت البرلمان العراقي اليوم على استكمال التشكيل الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني بمرشحي وزارتي «البيئة» و«الإعمار»، حسب جدول أعمال البرلمان.
وكان «الاتحاد الوطني الكردستاني» كشف، عن المرشّحين للوزارتين، فيما رأى أن حسم هذا الملف بداية لحل الخلاف داخل البيت الكردي.
وأعلن عضو «الاتحاد الوطني الكردستاني»، أحمد الهركي، إن «وزارة البيئة» حُسِمَت للاتحاد منذ اجتماع تحالف إدارة الدولة الأخير، وستكون لنزار أميدي مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأن «وزارة الإعمار والإسكان» ستكون للقيادي في «الديمقراطي الكردستاني» بنكين ريكاني.
وجاء الاتفاق بين الحزبين الكرديين بعد أيام من مباحثات بين وفد إقليم كردستان وحكومة بغداد.

العراق
ألمانيا
الحكومة العراقية
محمد شياع السوداني
محاربة الفساد
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