مشاورات جديدة لحسم القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية

حسن الورفلي (بنغازي)

كشف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عن لقاء جديد، خلال الأيام المقبلة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، للتشاور حول إعادة تشكيل المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي لحل الأزمة الليبية.

وأشار صالح، في تصريحات لعدد من الصحفيين، خلال لقائه رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي، إلى اجتماع مرتقب في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام المقبلة بين لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، وإرجاء النقاط الخلافية إلى الاستفتاء الشعبي.

إلى ذلك، اشترطت بلدية الزنتان على رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة والبعثة الأممية بضرورة الحصول على موافقة حكومة الوحدة الوطنية، وذلك للسماح بعقد اجتماع لهم في المدينة خلال الأيام المقبلة.

فيما أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة، فتح الله السريري، أن رئيس المجلس كشف عن لقاء سيعقد مع رئيس مجلس النواب الليبي في مدينة الزنتان، للتشاور حول النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية ومسارات توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، مشيراً لوجود مشاورات لتشكيل حكومة جديدة مصغرة ومهنية ستتشكل بتزكية من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة.

في سياق آخر، أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، أن شركته اكتشفت كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا، وتناقش حالياً مشروعات جديدة، معربة عن أملها في أن تتمكن من بدء مشروعات جديدة في ليبيا مع استقرار الأوضاع، جاء ذلك في تصريحات له على هامش النسخة الثامنة من ملتقى حوارات المتوسط السنوي المنعقد في العاصمة روما.

فيما قال نائب رئيسة الوزراء الإيطالية وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، أمس، إن ازدهار واتحاد واستقرار ليبيا هو مصلحة استراتيجية لإيطاليا، مؤكداً استعداد بلاده تقديم مساهمة ملموسة تحت رعاية الأمم المتحدة للتغلب على الجمود المستمر في ليبيا منذ فترة طويلة.

وأشار الوزير الإيطالي في تصريحات له، خلال افتتاح حوارات المتوسط، أن ليبيا لديها موارد كبيرة لإعادة الازدهار إلى البحر الأبيض المتوسط، مشدداً على أن وحدة واستقرار وازدهار ليبيا هي مصلحة استراتيجية لإيطاليا.