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بوتين: قصف البنى التحتية الأوكرانية «لا مفرّ منه»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
3 ديسمبر 2022 02:59

موسكو (وكالات) 

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برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، الضربات الروسية المكثفة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا مع حلول فصل الشتاء بأنها «ضروريّة ولا مفرّ منها».
وأوضح بوتين للمستشار الألماني أولاف شولتس في أول مكالمة هاتفية بينهما منذ منتصف سبتمبر أنه مصمم على الاستمرار في التكتيك العسكري الحالي. وأفاد الكرملين في بيان حول فحوى المكالمة «تمت الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تفادت لفترة طويلة الضربات الصاروخية العالية الدقة على بعض الأهداف في أوكرانيا، لكن هذه التدابير باتت ضرورية ولا مفر منها بمواجهة هجمات كييف الاستفزازية».

أولاف شولتس
الرئيس الروسي
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فلاديمير بوتين
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روسيا وأوكرانيا
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