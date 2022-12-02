السبت 3 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا تقر قانوناً لتسهيل «تجنيس» المهاجرين

ألمانيا تقر قانوناً لتسهيل «تجنيس» المهاجرين
3 ديسمبر 2022 02:59

برلين (وكالات)

أخبار ذات صلة
العراق يطالب ألمانيا بدعم جهود استرداد الأموال المنهوبة
تراجع الصادرات الألمانية في أكتوبر

أقر البرلمان الألماني (بوندستاج)، أمس، ما يسمى بـ«فرص حق الإقامة»، بعد جدل حاد بين الائتلاف الحاكم الألماني والتحالف المعارض، فيما لاقت خطط الحكومة الألمانية لتسهيل عمليات «تجنيس» المهاجرين انقساماً بين الألمان، وفقاً لاستطلاع نشرت نتيجته أمس الأول.  ويهدف القانون الجديد إلى توفير فرص للأجانب المندمجين جيداً ويعيشون في ألمانيا منذ عدة سنوات دون وضع آمن، وبموجب القانون الجديد، فإن أي شخص عاش في ألمانيا لمدة 5 سنوات حتى 31 أكتوبر 2022 ولم يرتكب جريمة، سيمنح مهلة 18 شهراً لتلبية متطلبات الحصول على إقامة طويلة الأجل، والتي تشمل - على سبيل المثال - إجادة اللغة الألمانية وتأمين مصدر للرزق. وصوّت 371 نائباً لصالح مشروع القانون في تصويت بنداء الأسماء، أمس، وعارضه 226 نائباً، وامتنع عن التصويت 57 نائباً.ومن حيث المبدأ يتمسك القانون بعدم منح تصريح الإقامة إلا إذا تم توضيح هوية المتقدم. ومع ذلك يوفر القانون أيضاً هذه الإمكانية إذا كان الأجنبي «قد اتخذ الإجراءات الضرورية والمعقولة لتوضيح هويته».

ألمانيا
البرلمان الألماني
البوندستاج
الحكومة الألمانية
المهاجرين
آخر الأخبار
«أسود الأطلس» يهدد «الماتادور» بأسلحة «الليجا»!
الرياضي
«أسود الأطلس» يهدد «الماتادور» بأسلحة «الليجا»!
اليوم 10:39
المنامة تزين معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51
الإمارات
المنامة تزين معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51
اليوم 10:35
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
الرياضي
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
اليوم 10:20
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
الرياضي
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
اليوم 10:18
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
دنيا
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
اليوم 10:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©