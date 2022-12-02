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بعد حادثة «نورد ستريم».. غواصة بريطانية لحماية «الأعماق»

بعد حادثة «نورد ستريم».. غواصة بريطانية لحماية «الأعماق»
3 ديسمبر 2022 02:56

لندن (وكالات) 

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تبدأ البحرية الملكية البريطانية تسيير غواصة بحجم الحافلة ذات الطابقين لحماية الكابلات البريطانية تحت الماء، وذلك بعد تفجير خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذين ينقلان الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، وستكون السفينة الآلية، التي يمكنها تحمل الضغط في الأعماق السحيقة، أول غواصة من دون طاقم في الأسطول البريطاني. 
وأشارت صحيفة التايمز إلى أن تكلفة الغواصة «قيطوس» تقدر بـ 15.4 مليون جنيه استرليني. وستكون  الغواصة التي تعمل بالبطارية قادرة على تغطية نحو ألف ميل في مهمة واحدة. وقد اشترتها البحرية الملكية لتعزيز قدرتها على حماية البنية التحتية في الأعماق. 

بريطانيا
نورد ستريم
البحرية البريطانية
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