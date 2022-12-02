«الصحة العالمية: بشرى بشأن «كورونا».. وتحذير من متحور فتاك

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، أن 90 بالمئة على الأقل من سكان العالم لديهم شكل من أشكال المناعة ضد مرض «كوفيد-19» الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، محذرا في الوقت ذاته من ظهور متحور جديد فتاك. وأشار تيدروس، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الانخفاض في اليقظة يترك الباب مفتوحاً لظهور متحورة جديدة من المحتمل أن تنتشر وتحل محل متحورة أوميكرون السائدة حالياً. وأضاف أن «منظمة الصحة العالمية تقدر أن 90 بالمئة على الأقل من سكان العالم لديهم حاليا نوع من المناعة ضد فيروس سارس-كوف-2، إما بسبب الإصابة أو (بفضل) التطعيم»، في إشارة إلى الفيروس المسؤول عن وباء كوفيد. وحذّر المدير العام للمنظمة من إغراء التأكيد، قبل الأوان، على انتهاء المرحلة الناشئة للوباء، وقال «لم نحقق ذلك بعد». وتابع أن «الثغرات في المراقبة والاختبار والتحليل والتلقيح تستمر في توفير الظروف المثالية لظهور متحورة جديدة مثيرة للقلق يمكن أن تتسبب في وفيات كثيرة». أوميكرون التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية قبل عام متحورة جديدة مثيرة للقلق، انتشرت مذاك في جميع أنحاء العالم، ما يثبت أنها أكثر عدوى بكثير من سابقتها «دلتا». وأوضح تيدروس أن أكثر من 500 متحورة فرعية من سلالة أوميكرون تنتشر حالياً جميعها شديدة العدوى ولديها طفرات تجعلها قادرة على التغلب على الحواجز المناعية بسهولة أكبر، رغم أنها تسبب أشكالًا أقل خطورة من المرض مقارنة مع المتحورات السابقة. أبلغت الدول منظمة الصحة العالمية عن إجمالي 6.6 مليون وفاة جراء الفيروس، في وقت سجلت نحو 640 مليون إصابة مؤكدة. لكن الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير، بحسب منظمة الصحة العالمية. في الأسبوع الماضي، سجلت أكثر من 8500 وفاة بسبب كوفيد اعتبرها تيدروس «أمرا غير مقبول بعد ثلاث سنوات من الجائحة، في وقت لدينا العديد من الأدوات لتجنب العدوى وإنقاذ الأرواح». أخبار ذات صلة خبراء يوجهون نداء بشأن الإنفلونزا و«كورونا» إصابة الرئيس الأميركي الأسبق كلينتون بـ«كورونا»

المصدر: آ ف ب