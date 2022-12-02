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الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف لسعر النفط الروسي

حقل نفط روسي
2 ديسمبر 2022 21:22

أعلن أندريه سادوس سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن التكتل سينضم إلى دول مجموعة السبع لجهة فرض سقف لأسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولارا أميركيا للبرميل.

وقال للصحفيين إن بلاده، التي كانت تضغط من أجل سعر أقل، سحبت اعتراضها على المقترح الأوروبي، وبالتالي سيطبّق الإجراء رسميا نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين التوصل إلى الاتفاق.

كانت مجموعة السبع قدمت مقترحا بوضع سقف لأسعار النفط الروسي. ودعت الدول الغربية إلى الموافقة على المقترح.

بموجب تحديد سقف السعر، سيمنع تقديم خدمات معينة لشحنات النفط الروسي، بما في ذلك خدمات التأمين والتمويل والمساعدات الفنية، إذا ما بيع هذا النفط فوق سعر 60 دولارا للبرميل.

ردا على وضع سقف لسعر نفطها، قالت روسيا، الأربعاء، إن المقترح إجراء «مضر بالسوق» من شأنه تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة الوضع في أسواق الطاقة العالمية سوءاً.

وأضافت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية «قلنا مراراً إن وضع ما يسمى بسقف لأسعار النفط الروسي ليس آلية لا تمت للسوق بصلة فحسب، ولكنه إجراء مضاد للسوق».

وأوضحت أن موسكو لن تصدّر النفط إلى الدول التي ستفرض سقفاً على الأسعار.

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المصدر: وكالات
النفط الروسي
سعر النفط
الاتحاد الأوروبي
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