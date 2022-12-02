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تركيا تتوقع موعداً لاتضاح صورة الأزمة الأوكرانية

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
2 ديسمبر 2022 20:55

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إنه يتوقع "اتضاح صورة" الأزمة في أوكرانيا بحلول الربيع.

وأضاف جاويش أوغلو، في منتدى في العاصمة الإيطالية روما "أعتقد أنه، قبل حلول الربيع، ستتضح الصورة بشأن وقف إطلاق النار أو توقيع هدنة أو التفاوض. ولكننا لن نستسلم. وسنواصل نحن، تركيا، جهودنا".

وقال وزير الخارجية التركي إن الأزمة الأوكرانية أصبحت أكثر تعقيدا باحتدام القتال، مضيفا أن بعض دول الغرب ينبغي أن تفعل المزيد لدفع الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال الكرملين، اليوم الجمعة، إن بوتين "منفتح على المفاوضات" بشأن أوكرانيا ولكن على الغرب أن يقبل طلبات موسكو، وذلك بعد يوم من إبداء الرئيس الأميركي جو بايدن استعدادا للتحدث إلى بوتين إن كان يبحث عن سبيل لإنهاء الأزمة.

بعد أكثر من تسعة أشهر، تحاول الدول الغربية تكثيف مساعداتها لأوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء ووجود الملايين بلا تدفئة وكهرباء وماء.

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المصدر: وكالات
الأزمة الأوكرانية
مولود تشاوش أوغلو
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