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منظمة أوروبية تفشل في إصدار بيان بشأن روسيا

وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو (الثاني من اليسار في الصورة) خلال مؤتمر صحفي
2 ديسمبر 2022 19:42

لم يتمكن وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الجمعة، من الاتفاق على إصدار بيان مشترك بشأن روسيا.

وقال الرئيس الحالي للمنظمة، وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، في ختام أعمال المجلس الوزاري في مدينة لودس البولندية، إنه لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن هذا الأمر.

  • وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو
    وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو

وأضاف راو، في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية "إنه أصعب عام في تاريخ المنظمة، والسبب معروف".

تتمتع كل من أوكرانيا وروسيا بعضوية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من بين 57 دولة هي مجموع أعضاء المنظمة.

ومع ذلك عقد الاجتماع في لودس دون حضور وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الذي رفضت بولندا دخوله أراضيها.

وبدلا من ذلك، مثل روسيا ممثلها الدائم لدى المنظمة، ألكسندر لوكاشيفيتش.

انبثقت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومقرها العاصمة النمساوية فيينا، عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي تأسس عام 1975، والذي عزز الانفراج بين الشرق والغرب.

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