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روسيا تردّ على اقتراح بايدن إجراء محادثات مع بوتين

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
2 ديسمبر 2022 18:02

ردّت روسيا، اليوم الجمعة، على اقتراح تقدم به الرئيس الأميركي جو بايدن لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة في أوكرانيا.

ورفض الكرملين الشروط التي ذكرها بايدن الذي قال إنه مستعد للتحادث مع بوتين إذا كان فعلاً يريد وضع حد للأزمة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية «بايدن قال عمليًا إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد أن تخرج روسيا من أوكرانيا» وهو ما «ترفضه موسكو بوضوح». وأضاف بيسكوف أن «العملية العسكرية مستمرة».

الخميس، قال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «أنا مستعد للتحدث إلى بوتين إذا كان يبحث عن وسيلة لإنهاء» الأزمة.

وأضاف بايدن «إذا كان الأمر على هذا النحو، فبالتشاور مع أصدقائنا الفرنسيين وفي حلف شمال الأطلسي، سيسرني أن أجلس مع بوتين لأرى ما يفكر فيه. لم يفعل ذلك حتى الآن».

وقال المتحدث باسم الكرملين إنه بينما يرفض شروط بايدن، يظل بوتين «منفتحًا على إجراء اتصالات وعلى التفاوض، وهو أمر مهم جدًا».

وأضاف بيسكوف أن الولايات المتحدة لا تعترف بضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا في سبتمبر، الأمر الذي «يعقد بشكل كبير البحث عن أرضية (مشتركة) لمحادثات محتملة».

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المصدر: آ ف ب
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