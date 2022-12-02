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سفارات أوكرانيا تتلقى تهديدات ورسائل غير مرغوبة

أحد الطرود التي وصلت إلى سفارات أوكرانيا
2 ديسمبر 2022 17:12

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن عدة سفارات أوكرانية في الخارج تلقت «طرودا ملطخة بالدماء» تحتوي على عيون حيوانات، وذلك بعد وصول سلسلة من الطرود المفخخة لمقار في إسبانيا من بينها سفارة أوكرانيا في مدريد.

وذكر أوليج نيكولينكو المتحدث باسم الوزارة أن طرودا تحتوي على سائل ذي لون ورائحة مميزين أُرسلت إلى سفارات كييف في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا وإلى القنصليات في نابولي وكراكوف وبرنو.

وقال نيكولينكو، في بيان على موقع فيسبوك «ندرس معنى هذه الرسائل»، مضيفاً أن وزير الخارجية دميترو كوليبا أمر بتشديد الأمن في جميع السفارات والقنصليات المعنية.

وأُرسلت ستة طرود مفخخة هذا الأسبوع إلى أهداف في إسبانيا من بينها رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث ووزارة الدفاع والسفارة الأميركية في مدريد مما دفع إسبانيا إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

وقال نيكولينكو، إن المدخل إلى شقة السفير الأوكراني لدى الفاتيكان تعرض للتخريب. وقال مصدر بالسفارة في روما، إن أحدهم ترك فضلات بشرية أمام الباب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أن السفارة في كازاخستان تلقت تهديدا بوجود قنبلة وهو ما لم يثبت لاحقا.

وأوضح أن السفارة في الولايات المتحدة تلقت خطابا يتضمن مقالا ينتقد أوكرانيا. وأضاف أن مصدره، مثل معظم الرسائل الأخرى، كان من دولة أوروبية واحدة لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

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المصدر: رويترز
سفارات
أوكرانيا
تهديدات
طرود مشبوهة
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