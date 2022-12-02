بوتين يندد بسياسات الدول الغربية في أوكرانيا

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بالسياسات الغربية "المدمرة" الداعمة لأوكرانيا. وانتقد بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الدعم الغربي المالي والعسكري لأوكرانيا.
وقال الكرملين، في بيان أصدره بعد المكالمة، إن الرئيس الروسي أبلغ المستشار الألماني بأن النهج الذي تتبعه ألمانيا والغرب بشأن أوكرانيا "مدمر"، وحث شولتس على "مراجعة سياسته في سياق الأحداث الأوكرانية".
وأضافت الرئاسة الروسية أن بوتين دافع عن الضربات على أهداف في أوكرانيا قائلا "تمت الإشارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تفادت لفترة طويلة الضربات الصاروخية عالية الدقة على بعض الأهداف في أوكرانيا، لكن هذه التدابير باتت ضرورية ولا مفر منها بمواجهة هجمات كييف الاستفزازية".
وأشار بوتين إلى أن كييف "ترفض أي فكرة تفاوض" و"تحض القوميين الأوكرانيين المتطرفين على ارتكاب جرائم دامية"، مؤكدا أنه ينبغي السماح لموسكو بالمشاركة في التحقيقات الخاصة بالهجمات على خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم" التي تمر تحت بحر البلطيق.