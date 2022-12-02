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ألمانيا تورد مئات من مولدات الكهرباء لأوكرانيا

ألمانيا تورد مئات من مولدات الكهرباء لأوكرانيا
2 ديسمبر 2022 13:55

 في ضوء الأضرار الجسيمة التي لحقت بإمدادات الطاقة الأوكرانية بسبب الحرب، تورد الهيئة الاتحادية الألمانية للدعم التقني (تي.إتش.دبليو) لأوكرانيا مئات من مولدات الكهرباء.

وأعلنت الهيئة اليوم الجمعة أنه تم بالفعل تسليم ما يقرب من 150 مولدا، ويُجرى حاليا إعداد 320 مولدا إضافيا لنقلها لأوكرانيا.

وبحسب البيانات، تم توريد بعض المولدات الجديدة تماما إلى شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "يوكرينرجو" لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة.

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وأوضحت الهيئة أنه يمكن لـ "يوكرينرجو" بذلك ضمان إمدادات مؤقتة للطاقة لمرافق مهمة.

وذكرت الهيئة أنه من المقرر تسليم مولدات أخرى إلى أوديسا وميكولايف ومنطقة خيرسون. وأوضحت أن بعض الأجهزة مناسبة للتركيب على مقطورات، بحيث يمكن استخدامها بمرونة كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة هي منظمة تطوعية للحماية المدنية ومكافحة الكوارث تابعة للحكومة الألمانية. وبحسب بياناتها، تضم الهيئة أكثر من 80 ألف متطوع في صفوفها.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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