وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بالسكك الحديدية بألمانيا

لقي موظف في السكك الحديدية الألمانية حتفه في حادث على أحد قضبان القطارات بمدينة هاله الألمانية الجمعة.

وذكرت الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة أن ثلاثة موظفين آخرين أصيبوا أيضا جراء الحادث الذي وقع في حوالي الساعة الثالثة صباح اليوم (التوقيت المحلي).

ولم تستطع متحدثة باسم الشرطة بعد أن توضح سبب تواجد الموظفين على قضبان السكك الحديدية وكيف وقع الحادث بالضبط.

وتم إغلاق خط السكك الحديدية أمام حركة المرور. وأفادت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" على موقعها الإلكتروني صباح اليوم بحدوث تأخيرات بين هاله وإرفورت، مضيفة أن القطارات عالية السرعة حولت مسارها في كلا الاتجاهين وتأخرت نحو 30 دقيقة.