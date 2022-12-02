السبت 3 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بالسكك الحديدية بألمانيا

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بالسكك الحديدية بألمانيا
2 ديسمبر 2022 13:42

 لقي موظف في السكك الحديدية الألمانية حتفه في حادث على أحد قضبان القطارات بمدينة هاله الألمانية الجمعة.

وذكرت الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة أن ثلاثة موظفين آخرين أصيبوا أيضا جراء الحادث الذي وقع في حوالي الساعة الثالثة صباح اليوم (التوقيت المحلي).

أخبار ذات صلة
ألمانيا تقر قانوناً لتسهيل «تجنيس» المهاجرين
العراق يطالب ألمانيا بدعم جهود استرداد الأموال المنهوبة

ولم تستطع متحدثة باسم الشرطة بعد أن توضح سبب تواجد الموظفين على قضبان السكك الحديدية وكيف وقع الحادث بالضبط.

وتم إغلاق خط السكك الحديدية أمام حركة المرور. وأفادت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" على موقعها الإلكتروني صباح اليوم بحدوث تأخيرات بين هاله وإرفورت، مضيفة أن القطارات عالية السرعة حولت مسارها في كلا الاتجاهين وتأخرت نحو 30 دقيقة.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
«أسود الأطلس» يهدد «الماتادور» بأسلحة «الليجا»!
الرياضي
«أسود الأطلس» يهدد «الماتادور» بأسلحة «الليجا»!
اليوم 10:39
المنامة تزين معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51
الإمارات
المنامة تزين معالمها بألوان العلم الإماراتي احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51
اليوم 10:35
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
الرياضي
«الأسود» يصنع التاريخ في «رقصة الوداع»!
اليوم 10:20
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
الرياضي
العلامة الكاملة «صفر» للمرة الأولى منذ 1998!
اليوم 10:18
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
دنيا
هذا ما طلبه ماكرون من ماسك خلال لقائهما
اليوم 10:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©