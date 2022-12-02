روسيا تعلن نجاح اختبار نظام دفاع جوي جديد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الجوية الفضائية الروسية اختبرت بنجاح صاروخا جديدا لنظام دفاع جوي، في ميدان اختبار الصواريخ المضادة لأهداف جوية في ساري شاغان بكازاخستان.

وقالت الوزارة في بيان: "في ميدان ساري شاغان، نجح طاقم قتالي من قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي روسي"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقال سيرجي جرابتشوك، رئيس وحدة الدفاع الصاروخي في قوة الفضاء الروسية، إن الصاروخ الجديد أكد المواصفات بعد سلسلة من الاختبارات، وأنجز الطاقم القتالي مهمة ضرب "هدف" بالدقة المطلوبة.

وفي أبريل الماضي،أجرت روسيا بنجاح تجربة إطلاق الصاروخ سارمات العابر للقارات والقادر على حمل رؤوس نووية.