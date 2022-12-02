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إيطاليا ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة

إيطاليا ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة
2 ديسمبر 2022 08:41

أصدرت الحكومة الإيطالية الجديدة الخميس مرسوما يؤيد مواصلة توريد أسلحة إلى أوكرانيا في العام 2023، لتواصل بذلك سياسة الحكومة السابقة.
ويمدد المرسوم حتى 31 ديسمبر 2023 السماح بـ"نقل وسائل ومواد ومعدات عسكرية إلى السلطات الحكومية الأوكرانية"، وفق ما جاء في بيان.
منذ توليها منصبها في أكتوبر، كررت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا)، دعمها لكييف مشددةً على أهمية حلف شمال الأطلسي.
وفي خطابها الأول أمام البرلمان، وعدت بأن تكون "شريكا موثوقا للناتو في دعم أوكرانيا".
وكان سلفها ماريو دراغي مؤيدا حازما لأوكرانيا، لكن قضية تسليم أسلحة لكييف أدت إلى انقسام في حركة 5 نجوم، عضو الائتلاف الحاكم، وهو ما تسبب في سقوط الائتلاف واستدعى إجراء انتخابات جديدة أتت بميلوني إلى السلطة.
وأمام البرلمان الإيطالي الآن 60 يوما لتحويل المرسوم إلى قانون.

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المصدر: آ ف ب
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