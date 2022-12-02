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قتيلان وآلاف المشردين جراء أمطار غزيرة في البرازيل

قتيلان وآلاف المشردين جراء أمطار غزيرة في البرازيل
2 ديسمبر 2022 08:30

لقي شخصان حتفهما وتشرّد أكثر من 4 آلاف آخرين جرّاء أمطار غزيرة تهطل في مناطق عدة بالبرازيل منذ أيام، حسبما قالت السلطات أمس الخميس.
في ولاية سانتا كاتارينا (جنوب)، تسببت الأمطار بفيضانات أودت بشخصين أحدهما تعرض للصعق بالكهرباء والآخر دفن بانهيار أرضي، بحسب الدفاع المدني المحلي، ولا يزال رجل إطفاء مفقودا.
وأظهرت صور نشرتها السلطات، مناطق كاملة في مدينة ساو جواو باتيستا وقد غمرتها الفيضانات. وحتى الآن، أفادت سلطات سانتا كاتارينا بوجود أكثر من ألف نازح، بينما في ولاية باهيا (شمال شرق) أجبر أكثر من 4 آلاف شخص على مغادرة منازلهم.
وتشهد مناطق عدة في البرازيل هطول أمطار غزيرة منذ أيام. وأدى انزلاق للتربة الاثنين على طريق سريع في منطقة جبلية بولاية بارانا (جنوب) إلى مقتل شخصين على الأقل.

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وواصل رجال الإطفاء الخميس البحث عن مفقودين تحت الوحل. وأشارت حكومة بارانا إلى أن عدد المفقودين "انخفض إلى أقل من ثلاثين". في بادئ الأمر، قدّرت السلطات عدد المفقودين بـ"ما بين 30 و 50" شخصا.
وفي فبراير، لقي 233 شخصًا مصرعهم في بتروبوليس، في منطقة جبلية بالقرب من ريو دي جانيرو، بسبب انزلاقات للتربة وفيضانات.

المصدر: وكالات
البرازيل
فيضانات
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