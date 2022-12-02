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واشنطن توافق على بيع فنلندا صواريخ مضادة للطائرات

واشنطن توافق على بيع فنلندا صواريخ مضادة للطائرات
2 ديسمبر 2022 08:24

أعلنت الإدارة الأميركية الخميس أنها وافقت على بيع صواريخ ستينغر المحمولة المضادة للطائرات إلى فنلندا بقيمة 380 مليون دولار، في وقت تستعد الدولة غير المنحازة تقليديا، للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وترغب الحكومة الفنلندية في الحصول على 350 صاروخا من طراز ستينغر محمولة على الكتف، مع معداتها. وقالت وكالة التعاون التابعة لوزارة الدفاع الأميركية إن عملية بيع المعدات الحساسة كان يجب أن تنال موافقة الإدارة الأميركية.
وقال البيان إن هذه الصفقة في حال تمت "ستحسن قدرات الدفاع والردع الفنلندية". وأضاف أن هذه الأسلحة "ستعزز قدرات الدفاع الأرضي والجوي على الجناح الشرقي لأوروبا".
وكانت واشنطن وافقت الاثنين على بيع هلسنكي أكثر من 80 صاروخا دقيقا بمبلغ 323 مليون دولار.

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