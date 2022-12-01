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تونس تخاطب «الإنتربول» لضبط وتسليم نجل الغنوشي

تونس تخاطب «الإنتربول» لضبط وتسليم نجل الغنوشي
2 ديسمبر 2022 02:30

تونس (الاتحاد)

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أصدر القضاء التونسي، أمس، مذكرة رسمية للإنتربول الدولي لضبط وتسليم معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة «النهضة» الإخوانية، المقيم في بريطانيا والمتهم في قضايا تحريض على العنف في تونس.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدينة القصرين، صلاح الدين الراشدي، في تصريحات صحفية صدور بطاقة جلب في حق شخصين متواجدين خارج الأراضي التونسية، في قضية «تكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة والاعتداء على الأمن الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض».
وأوضح أن المشمولين ببطاقة الجلب، بينهما معاذ الغنوشي نجل رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي.
وكانت النيابة العامة قد أذنت، نهاية شهر أكتوبر الماضي، بالاحتفاظ بـ4 أشخاص، من أجل شبهة توزيع أموال بغاية إثارة النعرات في القصرين.
وأكّدت وزارة الداخلية، في بيان حينها أنّ «النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمحافظة القصرين أذنت بفتح تحقيق بشأن تكوين تشكيل بهدف الاعتداء على الأملاك العامّة والخاصّة والتحريض على الفوضى داخل الأحياء الشعبيّة».
ويأتي هذا التحقيق، وفق الوزارة، على خلفية شكوى تقدّم بها أحد الأشخاص مفادها بأنّ عنصراً سبق أن اتّصل به وطلب منه القيام بتحريض مجموعة من الشبان من سكان حيّ «الكرمة» بالقصرين على القيام بأحداث شغب وغلق الطريق بدعوى عدم توافر المواد الاستهلاكية مقابل تمكينه من مبلغ مالي يتم رفع قيمته حال تواصل الاحتجاجات.

تونس
راشد الغنوشي
الإنتربول
حركة النهضة
القضاء التونسي
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