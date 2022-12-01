اتفاق سوداني إثيوبي على معالجة القضايا الخلافية

الخرطوم (الاتحاد)

اتفق السودان وإثيوبيا على معالجة القضايا الخلافية وأبرزها سد النهضة الإثيوبي والحدود بين البلدين بطريقة سلمية.

جاء ذلك لدى لقاء نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» مع وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن في الخرطوم، وفق بيان مجلس السيادة الانتقالي.

وقال السفير الإثيوبي بالخرطوم بيلطال أمير، وفق البيان، إن الجانبين اتفقا على معالجة قضايا سد النهضة والحدود بطريقة سلمية، وفقاً للآليات المشتركة بين البلدين. وأوضح أمير أن اللقاء تطرق لمسيرة العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما التقى وزير الخارجية الإثيوبي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان.

وبينما تتجمد المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا منذ نحو عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن أديس أبابا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.

وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو 2021، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني، باعتبار ذلك «إجراءات أحادية».

ومنذ فترة تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توتراً، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر 2020 سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة «الفشقة» الحدودية مع إثيوبيا.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو 1902 التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.

وزاد النزاع الذي اندلع في نوفمبر 2020 بإقليم «تيجراي» في شمال إثيوبيا من التوترات، إذ أدى إلى لجوء عشرات آلاف الأشخاص إلى السودان الذي يعاني أساساً أزمة اقتصادية خانقة.

وفي نوفمبر الماضي، وقّعت الحكومة الإثيوبية ومتمردي «تيجراي» في العاصمة الكينية نيروبي، اتفاقاً يُحدد خريطة الطريق لتنفيذ اتفاقية سلام توصل إليها الجانبان في جنوب أفريقيا في الشهر ذاته. وأعرب رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في نوفمبر المنصرم عن ترحيبه باتفاق الهدنة بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي «تيجراي»، قائلاً: «سنسعى لتسوية مشكلتنا معهم بالطرق السلمية سواء كان ذلك بشأن مشكلة الحدود أو مشكلة سد النهضة».