البابا فرنسيس يزور الكونجو وجنوب السودان مطلع العام المقبل

الفاتيكان (وكالات)

يزور البابا فرنسيس جمهورية الكونجو الديموقراطية وجنوب السودان مطلع العام المقبلة، وهي رحلة كانت مقررة أساساً في الصيف لكنها أرجئت لأسباب صحية، كما أعلن الفاتيكان أمس. وقال مدير الإعلام في الفاتيكان ماتيو بروني في بيان إن «الحبر الأعظم سيتوجه إلى كينشاسا من 31 يناير حتى 3 فبراير 2023».

ثم سينضم إليه رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي ورئيس كنيسة اسكتلندا ايان غرينشيلدز حين يتوجه إلى جوبا في جنوب السودان من 3 إلى 5 فبراير.

منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية في 2013، زار البابا فرنسيس افريقيا 4 مرات لا سيما كينيا واوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومصر والمغرب.

وتعود آخر رحلة له إلى إفريقيا إلى سبتمبر 2019 حين زار موزمبيق ومدغشقر ثم جزر موريشيوس.