الاتحاد الأوروبي: ندعم تسوية شاملة في السودان

الخرطوم (الاتحاد)

أكد الاتحاد الأوروبي، أمس، دعمه لتسوية قوية وشاملة تمهد لتشكيل حكومة مدنية انتقالية في السودان. ​​​​​​​جاء ذلك خلال تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أوراق اعتماد سفير الاتحاد الجديد أيدن أوهارا في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، بحسب بيان للمجلس. وأعرب أوهارا عن دعم الاتحاد لتسوية قوية وشاملة تمهد للوصول إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية وصولا إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف أن «السودان يتميز بأهمية استراتيجية قصوى بالنسبة لمنطقة القرن الإفريقي وأيضا للاتحاد الأوروبي، والاتحاد لعب دورا بارزا في دعم المرحلة الانتقالية»، وفق البيان.

وشدد على ضرورة التوصل إلى توافق شامل بين كافة المكونات السودانية واستئناف مسار الحكم المدني الانتقالي في أقرب وقت ممكن.

وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية «الإيجاد» التوصل إلى تفاهمات أساسية بين العسكر والمدنيين لحل الأزمة في السودان.

ويشهد السودان منذ أكتوبر 2021 احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش البرهان.