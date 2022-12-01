تأكيد أممي على أهمية إجراء الانتخابات الليبية سريعاً

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن كل مساعي البعثة مع الأطراف الليبية ستكون مركزة على الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت.

وبين باتيلي، خلال لقائه أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في مقر السفارة الليبية بتونس دعمه لأي لقاءات سياسية داخل ليبيا تهدف إلى إجراء الانتخابات.

وخُصص اللقاء لمتابعة الأوضاع السياسية ونتائج زيارات باتيلي المحلية والدولية، وتأكيد ضرورة عقد كافة اللقاءات السياسية داخل ليبيا بين كل الأطراف.

بدوره، أكد الدبيبة دعمه لأي لقاءات سياسية داخل البلاد بشرط أن يكون هدفها دعم خيار الشعب الليبي وهو إجراء الانتخابات، مؤكداً جاهزية حكومته التامة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

ويجري المبعوث الأممي إلى ليبيا لقاءات مع أطراف إقليمية ودولية فاعلة في المشهد الليبي قبيل طرح رؤيته لحل الأزمة، ومن المقرر أن يجري مشاورات مع مسؤولين في المغرب العربي تعقبها زيارة إلى بعض الدول في جنوب ليبيا، وتحديداً تشاد والنيجر.

وفي القاهرة، أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي دعم بلاده لحق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضي الليبية، مشدداً على دعم مصر لمجلس النواب الليبي للاضطلاع بدور رئيسي في العملية السياسية، بوصفه الجهة التشريعية المنتخبة التي باستطاعتها القيام بدور في قيادة الحوار الليبي، للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري في أقرب وقت.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري، خلال استقباله رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أمس، على دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكداً أن مصر تعمل مع كافة الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، مُشدداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن مصر عبر تاريخها كانت وما زالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين البلدين، معرباً عن تقديره لمواقف الرئيس المصري السيسي الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبي.