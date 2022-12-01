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الأمم المتحدة: 339 مليون محتاج حول العالم

الأمم المتحدة: 339 مليون محتاج حول العالم
2 ديسمبر 2022 02:30

جنيف (الاتحاد)

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أطلقت الأمم المتحدة، أمس، نداءً لجمع 51.5 مليار دولار لمساعدة 339 مليون محتاج حول العالم خلال العام المقبل.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة حمل اسم «اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2023» الذي تم إطلاقه أمس.
وقالت الأمم المتحدة: إن عدد المحتاجين لمساعدات إنسانية في العام المقبل يصل إلى 339 مليون شخص في 68 دولة، بزيادة نحو 65 مليون شخص عن العام 2022، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن التكلفة التقديرية للاستجابة الإنسانية للعام 2023 تصل إلى 51.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 % مقارنة باحتياجات العام الجاري.
وأمس الأول شدد نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، في مؤتمر صحفي في جنيف، على أن الاحتياجات الإنسانية «مرتفعة بشكل صادم وتتزايد» بسبب الأزمة في أوكرانيا وفيروس كورونا وتغير المناخ. وأضاف: «أخشى أن يكون عام 2023 مسرّعاً لكل تلك الاتجاهات».
وأعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن يكون العام 2023 «عام تضامن، مثلما كان 2022 عام معاناة».
ووصف جريفيث النداء الأممي بأنه «شريان حياة للأشخاص الذين هم على حافة الهاوية». 

الأمم المتحدة
مارتن جريفيث
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