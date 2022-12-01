الإمارات: رفض دائم لجميع أشكال العنف والإرهاب

أبوظبي، عواصم (وام، وكالات)



أكدت دولة الإمارات، أمس، في بيانين منفصلين، إدانتها بشدة للهجومين الإرهابيين على مدرسة شمال العاصمة الأفغانية كابول، وعلى فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة في مدينة «أيبك» شمال العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، معظمهم من الأطفال، كما

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغاني الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي بيان آخر، أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في البيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل 19 شخصاً على الأقل وأُصيب 24 بجروح جرّاء انفجار وقع في مدرسة دينية في مدينة أيبك، حسبما أفاد طبيب في مستشفى محلي.

وقال طبيب في «أيبك»، الواقعة على بعد حوالي 200 كلم شمال كابول، إن معظم الضحايا من صغار السن.

وأكد مسؤول محلي أن الانفجار وقع في مدرسة، لكنه لم يذكر عدد الضحايا.

وذكرت «طالبان» أن 10 طلاب قتلوا وأُصيب «كثر» بجروح.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكور: «يعمل محققونا وقوات الأمن سريعاً لتحديد هوية مرتكبي هذه الجريمة، التي لا يمكن الصفح عنها ومعاقبتهم على أفعالهم».

ونددت الولايات المتحدة بالاعتداء وتداعياته على الأطفال. وقال المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان توم ويست، على «تويتر»، إن «الولايات المتحدة تدين هذا الاعتداء المجنون على مدنيين أبرياء، فلدى جميع الأطفال الأفغان الحق في ارتياد المدارس من دون خوف».

وتعد أيبك عاصمة ولاية عريقة رغم صغرها، إذ عُرفت كمحطة لقوافل التجّار في القرنين الرابع والخامس.

وشهدت البلاد هدوءاً لبضعة أسابيع بين تفجيرات كبرى استهدفت مدنيين، رغم أن عدداً من مقاتلي طالبان قتلوا في هجمات معزولة.

وفي سبتمبر، قتل 54 شخصاً على الأقل بينهم 51 فتاة وشابة عندما فجر انتحاري قنبلة داخل قاعة في كابول، حيث كان مئات الطلبة يخضعون لامتحان تدريبي من أجل قبولهم في الجامعة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذا التفجير، لكن «طالبان» حمّلت مسؤوليته لاحقاً إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وقالت إنها قتلت عدداً من زعماء خلاياه.

وأما في مايو العام الماضي، قبل عودة «طالبان» إلى السلطة، فقتل 85 شخصاً على الأقل، معظمهم فتيات، وأُصيب حوالي 300 بجروح عندما انفجرت ثلاث قنابل قرب مدرسة.

ولم تتبنَّ أي مجموعة الهجوم، لكن قبل عام على ذلك، تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي هجوماً انتحارياً استهدف مركزاً تعليمياً في المنطقة ذاتها أودى بحياة 24 شخصاً.

وتعهّدت حركة «طالبان» حماية الأقليات، ووضع حد للتهديدات الأمنية.

على صعيد منفصل، أعلنت الشرطة الصومالية، يوم الاثنين الماضي، أن قوات الأمن اقتحمت فندقاً في العاصمة مقديشو، لتنهي حصاراً فرضه مسلحو حركة الشباب، وذلك بعد معركة استمرت يوماً كاملاً تقريباً، وأدت إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

ودوى إطلاق النيران داخل الفندق، حيث دار قتال بين القوات الخاصة ومسلحي حركة «الشباب» الإرهابية لأكثر من 12 ساعة بعدما اقتحمت الحركة الإرهابية الفندق الواقع في قلب العاصمة.