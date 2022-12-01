الأمم المتحدة: 6 ملايين أفغاني على حافة المجاعة

جنيف (الاتحاد)

قالت الأمم المتحدة: إن 6 ملايين شخص في أفغانستان يواجهون مستوى طارئاً من انعدام الأمن الغذائي، وسط ضعف المساعدات الإنسانية الكافية بسبب نقص التمويل.

وقال نائب الممثل الخاص، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية رامز الأكبروف للصحفيين في مقر الأمم المتحدة من كابول إن «الصدمات الاقتصادية التي نشهدها هذه الأيام هي المحرك الأساسي للاحتياجات الإنسانية».

وأضاف أن الشتاء يقترب بحرارة تنخفض في مناطق محددة بالبلاد إلى 25 درجة تحت الصفر. وتابع المسؤول الأممي: «نحتاج إلى 768 مليون دولار لدعم أنشطة الاستعداد لفصل الشتاء، وهناك حاجة إلى 614 مليون دولار قبل نهاية العام، كنا نكافح من أجل التمويل طوال العام». وبحسب الأمم المتحدة، فإن ثلثي سكان أفغانستان، أي أكثر من 28 مليون شخص، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل.

وأوضح الأكبروف أن معدل انعدام الأمن الغذائي لا يزال من أعلى المستويات في أفغانستان، حيث يواجه حوالي 6 ملايين شخص مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي.