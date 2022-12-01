ضبط 16 إرهابياً في العراق

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، القبض على 16 إرهابياً في مناطق متفرقة بالبلاد.

وقالت خلية الإعلام، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع «فيسبوك» أمس، إن مفارز جهاز الأمن الوطني ألقت القبض على 16 مطلوباً للقضاء وفق أحكام الإرهاب في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى والأنبار.

وأشارت إلى أن ذلك جرى بعد تكثيف الجهود الاستخبارية وتعاون المدنيين في الإبلاغ عن الإرهابيين، لافتة إلى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.