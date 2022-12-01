الجمعة 2 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فرنسا تؤكد تصميمها على هزيمة «داعش» ومحاربة الإرهاب

مبنى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس
2 ديسمبر 2022 02:30

باريس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الفرنسيون يسلمون أسلحتهم غير المرخصة إلى الشرطة
الفوز والهزيمة.. «وجهان لعملة واحدة»!

أكدت فرنسا أنها لا تزال مصممة على هزيمة  تنظيم «داعش» بشكل دائم إلى جانب مواصلة محاربة الإرهاب على أساس وطني. 
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية أكدت خلاله أنها «أحيطت علماً بالإعلان عن مقتل زعيم داعش المدعو أبو الحسن القرشي». 
وذكرت الوزارة أن «هذا التطور يمثل ضربة جديدة للمنظمة الإرهابية»، مشددة في الوقت نفسه على أنه لا ينبغي أن يؤدي إلى التقليل من التهديد المستمر الذي يمثله تنظيم «داعش» في العراق وسوريا وكذلك في عدد من المناطق الأخرى في العالم. 
وأضافت أن «فرنسا لا تزال مصممة على هزيمة التنظيم بشكل دائم وستواصل تعبئتها لمحاربة الإرهاب على أساس وطني طالما كان ذلك ضرورياً وذلك إلى جانب شركائها البالغ عددهم 85 مشاركا في إطار التحالف الدولي ضد داعش». 

فرنسا
داعش
محاربة الإرهاب
وزارة الخارجية الفرنسية
آخر الأخبار
منتجات مصنوعة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري
دنيا
صور.. غازات الاحتباس الحراري تتحول إلى منتجات وملابس
اليوم 19:19
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
الرياضي
المفاجآت تضرب رالي دبي الصحراوي
اليوم 19:14
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ«عيد الاتحاد الـ51»
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات والشيوخ يشهدون الاحتفال الرسمي بـ«عيد الاتحاد الـ51»
اليوم 18:36
أمطار خفيفة (أرشيفية)
الإمارات
فرصة سقوط أمطار خفيفة غداً
اليوم 18:16
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
الرياضي
زياش من «حياة الضياع» إلى التألق مع «أسود الأطلس»!
اليوم 18:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©