فرنسا تؤكد تصميمها على هزيمة «داعش» ومحاربة الإرهاب

باريس (الاتحاد)

أكدت فرنسا أنها لا تزال مصممة على هزيمة تنظيم «داعش» بشكل دائم إلى جانب مواصلة محاربة الإرهاب على أساس وطني.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية أكدت خلاله أنها «أحيطت علماً بالإعلان عن مقتل زعيم داعش المدعو أبو الحسن القرشي».

وذكرت الوزارة أن «هذا التطور يمثل ضربة جديدة للمنظمة الإرهابية»، مشددة في الوقت نفسه على أنه لا ينبغي أن يؤدي إلى التقليل من التهديد المستمر الذي يمثله تنظيم «داعش» في العراق وسوريا وكذلك في عدد من المناطق الأخرى في العالم.

وأضافت أن «فرنسا لا تزال مصممة على هزيمة التنظيم بشكل دائم وستواصل تعبئتها لمحاربة الإرهاب على أساس وطني طالما كان ذلك ضرورياً وذلك إلى جانب شركائها البالغ عددهم 85 مشاركا في إطار التحالف الدولي ضد داعش».