ماكرون يجري محادثات مع بوتين قريباً

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه سيجري محادثات خلال الأيام المقبلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال ماكرون، في مقابلة أجراها مع شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأميركية، أثناء زيارة الدولة التي يقوم بها حاليا إلى الولايات المتحدة، "أردت قبل ذلك القيام بزيارة الدولة وإجراء محادثات معمقة مع الرئيس (الأميركي جو) بايدن وفريقينا معا"، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع بوتين "خلال الأيام المقبلة". ومسألة الأزمة في أوكرانيا من المواضيع العديدة التي سيبحثها ماكرون مع بايدن خلال زيارته لواشنطن، ومن المؤكد أن الرئيسين سيعلنان موقفا موحدا منها. ودعا الرئيس الفرنسي، اليوم الخميس، إلى "سلام دائم" لوضع حد للأزمة. وقال "إن سلاما عادلا ليس سلاما يفرض على الأوكرانيين، إن سلاما عادلا ليس سلاما لا يقبله أحد الطرفين على المدى المتوسط أو البعيد". وتابع "هل تستحيل العودة إلى طاولة المحادثات والتفاوض في شيء ما؟ أعتقد أن هذا لا يزال ممكنا". تعود آخر محادثات رسمية بين ماكرون وبوتين إلى 11 سبتمبر الماضي. أخبار ذات صلة روسيا تردّ على اقتراح بايدن إجراء محادثات مع بوتين بوتين يندد بسياسات الدول الغربية في أوكرانيا

المصدر: آ ف ب