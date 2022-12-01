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روسيا تتهم الناتو بلعب دور مباشر في أوكرانيا

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي
1 ديسمبر 2022 19:52

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حلف شمال الأطلسي (الناتو) بلعب دور مباشر وخطير في أزمة أوكرانيا، قائلا إن واشنطن حولت كييف إلى تهديد وجودي لموسكو لا يمكنها تجاهله.

خلال حديثه في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو اليوم الخميس، قال لافروف إن بلاده "تعطل عمل منشآت الطاقة (في أوكرانيا) التي تسمح لكم (الغرب) بجلب أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا لقتل الروس".

وأضاف "لذلك، لا تقولوا إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يشاركان في هذه الأزمة، فأنتم تشاركون بشكل مباشر. ولا تقتصر المشاركة على توريد الأسلحة فحسب، بل أيضا تدريب الأفراد - فأنتم تدربون الجيش (الأوكراني) على أراضيكم".

ويرفض الدول الغربية موقف لافروف.

واتهم لافروف الغرب بمحاولة استغلال الأزمة لتدمير روسيا، قائلا "الحديث عن اهتمام الغرب بالتوصل إلى نوع من التسوية السلمية لا يثير اهتمامنا. لقد أعلن الغرب علنا أنه لا يرغب فقط في هزيمة روسيا في ساحة المعركة. لكنه قال إنه يجب تدمير روسيا كطرف كلية، حتى أن البعض يعقد مؤتمرات خاصة للتكهن بعدد الأجزاء التي ستتقسم روسيا إليها ومن سيقود أي جزء".

ويبدو أن لافروف يشير في حديثه إلى تصريحات بعض السياسيين الغربيين الذين قالوا إنهم يريدون ضمان ألا تشكل روسيا تهديدا للدول المجاورة في المستقبل، وأيضا إلى تصريحات بعض السياسيين الأوكرانيين الذين أثاروا تكهنات حول المدة التي يمكن لروسيا أن تحافظ على وحدتها فيها كدولة واحدة.

- محادثات؟
على الرغم من أن لافروف كرس معظم حديثه لانتقاد الغرب، إلا أنه أوضح أن روسيا منفتحة على إجراء محادثات مع أوكرانيا والولايات المتحدة.

وقال لافروف إن روسيا مستعدة للاستماع إلى أي شخص يريد إجراء محادثات ولم تتجنب أبدا أي اتصالات محتملة بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأشار لافروف إلى أن بلاده أبدت استعدادها لمناقشة الأمر بعدما استقبلت القادة الألمان والفرنسيين للحديث عن الوضع في أوكرانيا.

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المصدر: آ ف ب
سيرجي لافروف
سيرغي لافروف
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
الأزمة الأوكرانية
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