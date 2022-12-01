بايدن يجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بقيم "الحرية والمساواة والأخوة"، وذلك خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض. وقال بايدن، في كلمة مقتضبة إلى جانب الرئيس الفرنسي "لا يمكن للولايات المتحدة أن تطلب شريكاً أفضل من فرنسا للعمل معه"، مؤكداً أن التحالف مع فرنسا يبقى "أساسيا" للاستقرار في العالم. من جانبه، اعتبر ماكرون أن على فرنسا والولايات المتحدة "أن تصبحا مجددا أخوين في السلاح" في مواجهة الحرب في أوكرانيا و"الأزمات المتعددة". وأكد ماكرون، الذي يقوم بزيارة دولة لواشنطن، أن "الحلف" بين البلدين هو "الأكثر صلابة لأن هذه الصداقة متجذرة عبر القرون". أخبار ذات صلة روسيا تردّ على اقتراح بايدن إجراء محادثات مع بوتين بايدن مستعد للتحدث إلى بوتين حول أزمة أوكرانيا

المصدر: آ ف ب