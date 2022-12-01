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الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف لسعر النفط الروسي

حقل نفط روسي
1 ديسمبر 2022 18:48

قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء في التكتل اتفقت مبدئيا، اليوم الخميس، على حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا قدره 60 دولارا أميركيا للبرميل، مع آلية تعديل لإبقاء سقف السعر أقل بخمسة بالمئة من سعر السوق.

وقال الدبلوماسي إن بولندا، التي ضغطت من أجل خفض الحد الأقصى للأسعار قدر الإمكان، أمامها حتى الساعة 1500 بتوقيت جرينتش للموافقة على الاتفاق، والذي يحتاج بعد ذلك لموافقة مكتوبة من جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي حتى يوم الجمعة.

كانت مجموعة السبع قدمت مقترحا بوضع سقف لأسعار النفط الروسي. ودعت الدول الغربية إلى الموافقة على المقترح.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، إن المقترح إجراء «مضر بالسوق» من شأنه تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة الوضع في أسواق الطاقة العالمية سوءاً.

وأضافت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة «قلنا مراراً إن وضع ما يسمى بسقف لأسعار النفط الروسي ليس آلية لا تمت للسوق بصلة فحسب، ولكنه إجراء مضاد للسوق».

وأوضحت أن موسكو لن تصدّر النفط إلى الدول التي ستفرض سقفاً على الأسعار.

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المصدر: وكالات
أسعار النفط
النفط الروسي
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