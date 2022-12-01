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أوكرانيا تصدر إنذارات من غارات جوية

جندي أوكراني في موقع قتالي
1 ديسمبر 2022 17:03

أصدرت السلطات في أوكرانيا إنذارات بشأن الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد، اليوم الخميس.

يأتي ذلك بعد أن حذر مسؤولون أوكرانيون من موجة جديدة من الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وكتبت خدمة الحدود في أوكرانيا على تطبيق المراسلة تلغرام "إنذار شامل من الغارات الجوية في أوكرانيا. اذهبوا إلى الملاجئ".

ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، أول أمس الثلاثاء، للتحذير من غارات جوية، ولكن لم ترد أنباء عن أي هجمات صاروخية.

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المصدر: رويترز
أوكرانيا
غارات جوية
طائرات مسيرة
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